Street Fighter 6, analisi e novità del nuovo capitolo della serie Capcom

Ed è il caso di tenersi forte, perché le novità sul gioco non solo sono parecchie, ma arrivano a spiegarne abbastanza nel dettaglio i nuovi sistemi, con un gran numero di sorprese per coloro che seguono la serie da tanto. Certo, ci vorrà ancora un po' prima di poter analizzare davvero al microscopio ogni singola meccanica, eppure tutto questo ben di dio ci ha offerto un'idea piuttosto chiara di cosa ci aspetta, oltre a una bella lista di spunti di discussione sul gioco. Diamoci dentro.

Ok, lo State of Play stanotte ha chiaramente fatto un balzo di qualità inatteso, mettendo in campo a sorpresa trailer a dir poco adrenalinici di alcuni dei titoli più attesi in assoluto. Tra questi sono stati due i grandi protagonisti: Final Fantasy XVI e Street Fighter 6 , ma laddove Square è stata abbastanza avara di informazioni sul suo futuro pargolo, lo stesso non si può dire di Capcom, che ci ha addirittura regalato un bel sito ufficiale aggiornato e un post sul PlayStation Blog.

Tutti gli Street Fighter in uno

Street Fighter 6: Hadoken. Un classico senza tempo.

Partiamo subito dalla ciccia vera: il sistema di combattimento di Street Fighter 6, anche perché c'è tutto il tempo di discutere dei cambiamenti stilistici e delle modalità, ma il fulcro dell'esperienza è e rimane il gameplay. Inizialmente il gioco ci ha ingannato con un misto di effetti sgargianti e cambi di colore improvvisi, che ci hanno fatto pensare al sistema ISM della serie Street Fighter Alpha (in pratica la possibilità di cambiare stili e meccaniche nella selezione del personaggio), ma probabilmente si è trattato solo di una strizzata d'occhio ai fan. Dopotutto nel trailer comparivano meccaniche di ogni tipo, dalle parry a pseudo focus attack, passando per mosse cancellabili e le classiche Super con mosse EX annesse, quindi ci aspettavamo che fossero limitate da opzioni simili. Invece sia il blog che il sito ufficiale hanno confermato che le meccaniche sono tutte presenti nel sistema base del gioco, e semplicemente regolate da una risorsa a parte - divisa in una barra a sei tacche - chiamata DRIVE.

Già, avete capito bene, in Street Fighter 6 il DRIVE vi permetterà di fare un po' di tutto, per una varietà di opzioni offensive e difensive sinceramente notevole. Consumare mezza barra permette di eseguire una parry (che se eseguita alla perfezione rigenererà rapidamente la risorsa) in modo simile a Street Fighter 3rd Strike, mentre consumi più massici garantiscono di cancellare con uno scatto o le parry appena citate o alcune normal (le normal richiedono tre tacche, le parry una sola) e di eseguire mosse aggiuntive in avvicinamento, mentre per gli amanti delle manovre difensive extra sarà possibile utilizzare un attacco corazzato che ricorda stilisticamente da vicino il Focus Attack di Street Fighter IV per una tacca o un contrattacco immediato per interrompere la pressione nemica con due.

Se si considera che la barra del DRIVE sembra contenere sei di queste tacche e si riempie con il tempo, vi renderete subito conto di quante tattiche vengano messe in campo dal sistema. Un riempimento sufficientemente rapido potrebbe dar forma a uno Street Fighter completamente imprevedibile, caratterizzato da continui cambi nelle posizioni di vantaggio e parecchia strategia in campo, dove i riflessi pronti dovrebbero favorire la rigenerazione delle risorse grazie a una serie di parry impeccabili, e i cancel garantire combo più sceniche della media. A livelli alti, il potenziale per partite spettacolari è davvero enorme.

Street Fighter 6: una nuova modalità storia. Chissà come sarà.

Detto ciò, i neofiti non sono stati del tutto abbandonati, almeno dal punto di vista dei comandi. Per chi ha problemi di esecuzione Street Fighter 6 offre un sistema di controllo semplificato, che permette di eseguire le mosse speciali con un tasto dedicato unito ai direzionali, facilita l'esecuzione di ognuna delle tecniche sopra descritte, e sembra non sacrificare troppo. Va detto che selezionarlo porta gli attacchi a ridursi da sei a tre, e questo inevitabilmente rappresenterà un grosso svantaggio contro avversari veterani, per i quali l'ottimizzazione dei danni con combo calcolate è centrale.