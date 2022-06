Saints Row: in arrivo un editor per personaggi standalone gratis, per Tom Henderson

Con un report pubblicato sulle pagine di Exputer, Tom Henderson, giornalista e noto insider videoludico, afferma che Volition giovedì 9 giugno pubblicherà Boss Factory, un editor per la creazione dei personaggi di Saints Row standalone e completamente gratuito, che i giocatori potranno sfruttare per creare in ogni minimo dettaglio il proprio alter ego virtuale per poi trasferirlo nel gioco completo, che arriverà nei negozi il 23 agosto per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Stando alle fonti di Henderson, Volition annuncerà Boss Factory assieme a un nuovo trailer di Saints Row durante il corso dello show di apertura del Summer Game Fest, che si svolgerà proprio il 9 giugno. Il filmato si concentrerà su tutte le numerose opzioni di personalizzazione dei personaggi del gioco, una caratteristica su cui gli sviluppatori puntano molto, come abbiamo già visto in precedenza.

Saints Row, un'immagine dell'editor dei personaggi pubblicata nei mesi scorsi

Per quanto riguarda Boss Factory, è stato descritto da Henderson come un editor dei personaggi completo e ricco di opzioni, alcune delle quali piuttosto particolari, come ad esempio la possibilità di creare volti asimmetrici. Una volta creato un personaggio personaggio sarà possibile condividerlo con gli amici e altri giocatori tramite un codice. Pare anche che i giocatori potranno votare i personaggi creati dalla community, con i migliori che appariranno in vetrina, e seguire il profilo di chi li ha realizzati, dando vita a una sorta di infrastruttura social.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le molle quanto riportato qui sopra, dato che si tratta di informazioni non ufficiali, per quanto Tom Henderson sia una fonte piuttosto affidabile. Detto questo scopriremo se la soffiata è corretta o meno giovedì 9 giugno durante lo show di apertura del Summer Game Fest.