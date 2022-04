Saints Row: il nuovo trailer è dedicato alla personalizzazione

Volition ha pubblicato un nuovo trailer di Saints Row, chiamato Like a Boss e dedicato alla personalizzazione. Il video è sostanzialmente una lunga carrellata di personaggi vestiti in modi differenti, che guidano veicoli improbabili e impugnano armi coloratissime.

Vengono mostrate velocemente anche le funzioni del potentissimo editor di personaggi incluso, che consente davvero di modificare come si vuole l'aspetto del proprio avatar.

Naturalmente non mancano sequenze di gioco, tutte finalizzate a mostrare la varietà offerta dall'editor. Insomma, sembra che il nuovo Saints Row sarà il titolo della serie più personalizzabile di sempre, in termini di estetica.

Da sottolineare che non saranno modificabili solo i personaggi, ma anche i veicoli e le armi, se non lo si fosse capito.

Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:

Sappiamo quanto hai aspettato questo momento: ci siamo, baby, è ora di personalizzare! Finalmente possiamo farti capire davvero cosa intendiamo per #SiiIlCapoDiTeStesso. Sali al potere con i Saints utilizzando il nostro set per personalizzazione più strabiliante di sempre! Include:

Personalizzazione capo - Corpo, viso, capelli, abiti e tutto il necessario per diventare chi (o COSA) desideri. Sii il capo di te stesso. Prenditi tutto.

Personalizzazione veicoli - Gli appassionati di meccanica impazziranno per la personalizzazione dei veicoli, che non si limita certo all'estetica, ma comprende potenziamenti, abilità speciali e persino il rombo del motore!

Personalizzazione armi - Sì, puoi cambiare anche l'aspetto del tuo armamentario, modificarne il colore, il motivo, la decalcomania, il materiale o semplicemente far sembrare il tuo pezzo di equipaggiamento preferito qualcos'altro.

Quartier generale e città - Spetta a te decorare quella chiesa fatiscente come ritieni più opportuno. Man mano che diventi più potente, il tuo quartier generale diventa sempre più splendido, ma sarai tu ad aggiungere i tocchi finali per renderlo davvero tuo. Assieme a te che ti trasformi nel criminale più cazzuto in circolazione, anche la città cambia: costruendo le tue imprese criminali dove vuoi, modificherai letteralmente lo skyline di Santo Ileso.

Saints e amici - Puoi modificare l'aspetto delle tue reclute Saints, così come quello dei tuoi amici, grazie a una varietà di abiti sbloccabili. Devi assicurarti che siano tutti all'altezza della situazione, no?