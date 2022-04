Commodore 65: l'asta per il prototipo ha superato i 25.000 dollari

Su Ebay è stato messo all'asta un prototipo funzionante del mitologico Commodore 65, sistema pensato per succedere al Commodore 64, ma mai arrivato sul mercato. Attualmente le offerte hanno superato i 25.000 euro (25.615 al momento di scrivere questa notizia), pur mancando quattro giorni alla fine, segno del grande interesse dei collezionisti per questa macchina.

Asta del prototipo del Commodore 65 su Ebay

Il Commodore 65 dell'asta

Stando a quanto visibile nelle immagini e nel video dell'asta, il prototipo è stato tenuto in ottime condizioni ed è perfettamente funzionante.

Il Commodore 65, conosciuto anche come C64DX, fu creato da Fred Bowen tra il 1990 e 1991, pensato per posizionarsi tra il Commodore 64, con cui aveva la compatibilità completa, e l'Amiga, di cui aveva alcune funzionalità. Non se ne fece niente e morì insieme a Commodore.

Come già accennato, lo scarso numero di esemplari di Commodore 65 prodotti, lo ha reso un oggetto desideratissimo sulla scena del collezionismo, come dimostra anche l'asta attualmente in corso, che frutterà un bel po' di soldi al fortunato proprietario.