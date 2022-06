S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato rinviato al 2023 stando quanto indicato da Microsoft

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a quanto pare è stato rinviato alla prima metà del 2023. A suggerirlo un'immagine condivisa da Microsoft durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 che raffigura i giochi in dirittura d'arrivo su Xbox e PC.

L'immagine in questione elenca i titoli in arrivo sulle piattaforme verdecrociate nell'arco dei prossimi mesi, suddivisi tra quelli previsti per il 2022 e quelli per la prima metà del 2023. Come potrete constatare dal tweet qui sotto, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl rientra nella seconda categoria, il che sembrerebbe confermare il rinvio del gioco al prossimo anno.

Previsto inizialmente per il 28 aprile, a inizio anno GSC Game World aveva rinviato l'uscita del gioco all'8 dicembre 2022. Tuttavia a causa dello scoppio della guerra in Ucraina lo studio aveva comprensibilmente interrotto i lavori a marzo, che sono ripresi solo alla fine dello scorso mese. Insomma, il rinvio al 2023 di S.T.A.L.K.E.R. 2 era nell'aria e ora sembrerebbe essere arrivata la conferma da parte di Microsoft.

Detto questo per avere l'ufficialità dovremo attendere una conferma o una smentita da parte di CSC Game World, che per ora non ha commentato la notizia sul presunto rinvio del gioco.