Kojima Productions è ancora "in ottimi rapporti con PlayStation" dopo il reveal di un'esclusiva Xbox

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Kojima Productions ha dichiarato che lo studio "continua ad avere ottimi rapporti anche con PlayStation", dopo che ieri all'Xbox & Bethesda Showcase 2022 Hideo Kojima ha svelato di essere al lavoro su un gioco in esclusiva per le piattaforme verdecrociate.

Durante lo showcase di ieri, Hideo Kojima ha annunciato una collaborazione con gli Xbox Game Studios per la creazione di un nuovo gioco in esclusiva Xbox basato sulla tecnologia cloud di Microsoft.

Successivamente l'account Twitter ufficiale dello studio ha pubblicato un messaggio in cui spiega che "Kojima Productions è uno studio indipendente" e che continuerà a valutare la creazione di varie esperienze, non solo videogiochi ma anche film e musica, tramite varie piattaforme. Rassicurando i giocatori PlayStation, lo studio di Hideo Kojima ha assicurato che tutt'ora è in ottimi rapporti con Sony.

"In qualità di studio indipendente, Kojima Productions continuerà a lavorare per i nostri fan. Esploreremo varie possibilità con giochi, film e musica attraverso piattaforme che si evolvono con il tempo e la tecnologia", recita il Tweet.

"Dopo l'annuncio della nostra partnership con Microsoft utilizzando la tecnologia cloud, molte persone ci hanno chiesto informazioni sulla nostra partnership con SIE (Sony Interactive Entertainment). Vi assicuriamo che continuiamo ad avere ottimi rapporti anche con PlayStation."

Insomma chi temeva che i rapporti tra Kojima Productions e Sony PlayStation si fossero incrinati a causa della partnership con Microsoft ora può dormire sonni tranquilli. In ogni caso, vi ricordiamo che Norman Reedus ha svelato che lo studio di Hideo Kojima ha iniziato i lavori sul sequel di Death Stranding.