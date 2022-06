Xbox: ecco tutti i giochi in arrivo nel 2022 e la prima metà del 2023, molti inclusi nel Game Pass

Durante il corso dell'Xbox & Bethesda Showacase 2022, Microsoft ha svelato la lista dei giochi in arrivo su console Xbox e PC nei prossimi 12 mesi, dunque entro la fine del 2022 e nella prima metà del 2023. Parliamo di quasi 50 titoli, molti dei quali debutteranno direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo su Xbox e PC entro il 2022 (quelli con l'asterisco saranno inclusi nel Game Pass):

As Dusk Falls*

Atomic Heart*

The Callisto Protocol

The Elder Scrolls Online: High Isle

Fallout 76 Expeditions: The Pitt*

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Grounded*

Gunfire Reborn*

Halo Infinite: Season 3*

Hello Neighbor 2*

High on Life*

Lightyear Frontier*

Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition*

Naraka: Bladepoint*

Overwatch 2

Party Animals*

Pentiment*

Persona 5 Royal*

A Plague Tale: Requiem*

Scorn*

Sea of Thieves: Season 7*

Slime Rancher 2*

Somerville*

Valheim*

Warhammer 40,000: Darktide*

Ecco invece i giochi in arrivo su Xbox e PC nella prima metà del 2023 (anche in questo caso quelli contrassegnati con un asterisco saranno disponibili nel Game Pass):

Ara: History Untold*

Ark 2*

Cocook*

Dead Space

Diablo IV

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes*

Ereban: Shadow Legacy*

Flintlock*

Forza Motorsport*

The Last Case of Benedict Fox*

League of Legends*

League of Legends: Wild Rift*

Legends of Runeterra*

Minecraft Legends*

Persona 3 Portable*

Persona 4 Golden*

Ravenlock*

Redfall*

Replaced*

Resident Evil 4 Remake

S.T.A.L.K.E.R. 2*

Starfield*

Teamfight Tactics*

Valorant*

Wo Long: Fallen Dynasty*

Va detto che la lista non include solo giochi completi ma anche espansioni e nuove Stagioni (come nel caso di Microsoft Flight Simulator e Halo Infinite), inoltre alcuni dei titoli indicati potrebbero subire dei rinvii. In ogni caso si tratta comunque di un catalogo piuttosto abbondante e che sicuramente farà la gioia degli abbonati a Xbox Game Pass.

Che ne pensate? Quali sono i titoli in arrivo su Xbox e PC che vi interessano di più? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.