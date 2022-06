Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Xbox e PC saranno in italiano

Come svelato ieri durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022, Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable sono in dirittura d'arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, nonché inclusi su Xbox Game Pass. Dopo la conclusione dello showcase Microsoft, Atlus ha svelato inoltre che tutti e tre i giochi avranno l'italiano.

La conferma è arrivata da un comunicato stampa diramato da Atlus. Nel caso di Persona 5 Royale la presenza dei sottotitoli in italiano era scontata, visto che ci sono anche nella versione PS4. Discordo differente per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che finora non hanno mai ricevuto la localizzazione italiana in via ufficiale. Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per chi non ha mai provato questi capitoli della serie Atlus o per chi cercava una scusa per rigiocarli.

Persona 3, 4 e 5

Un altro dettaglio interessante che apprendiamo dal comunicato di Atlus è che Persona 5 Royale includerà tutti i DLC pubblicati dopo lancio.

Vi ricordiamo che Persona 5 Royale sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 21 ottobre 2022. Nel 2023 seguiranno anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Quest'ultimo in realtà è già disponibile su PC, ma senza sottotitoli in italiano, che supponiamo verranno aggiunti con un update gratuito. Tutti e tre i giochi saranno inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass.