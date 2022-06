Elden Ring: server offline per manutenzione, in arrivo l'Update 1.05

I server di Elden Ring sono attualmente offline, il che significa che i giocatori non possono usufruire delle funzioni online del gioco, come PvP e PvE. Attualmente FromSoftware sta eseguendo una manutenzione dei server a cui seguirà la pubblicazione dell'Update 1.05.

Come svelato su Twitter la manutenzione dei server di Elden Ring si concluderà alle 11:00 di stamani, 13 giugno 2023. Al termine dei lavori verrà pubblicata la versione 1.05 i cui dettagli sono ancora ignoti. FromSoftware ha promesso che pubblicherà le note ufficiali dell'update una volta conclusa la manutenzione.

Dalla nuova patch possiamo aspettarci correzioni di vari di problemi più e meno noti, così come eventualmente anche migliorie per quanto riguarda le performance. Visti i precedenti, tuttavia non sono da escludere anche possibili novità per quanto riguarda quest secondarie e NPC, ma in ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere molto.

L'ultima patch di Elden Ring, la 1.04.2, è stata pubblicata a fine aprile e ha corretto alcuni bug, tra cui quello che rendeva Malenia ancor più difficile del normale.