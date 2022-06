Diablo 4: il necromante e le novità sull'endgame dell'atteso titolo Blizzard

Ne siamo consci, lo stato attuale di Blizzard rende estremamente difficile abbandonarsi all'hype per le produzioni della storica casa statunitense. Gli errori fatti negli ultimi anni da questo leggendario team sono stati tanti, troppi... e la situazione interna non sembra certo essersi particolarmente rigenerata dal disastro tratteggiato dalle indagini di qualche tempo fa. Ad aggravare le cose ci hanno poi pensato la monetizzazione predatoria di Diablo Immortal, e la non proprio brillantissima figura della beta di Overwatch 2, specie in un periodo in cui non c'era certo bisogno di ulteriore pubblicità negativa.

Una grossa fetta di fan, però, spera sempre nella "rinascita", nella dimostrazione che, nonostante i deliri gestionali e gli scandali ormai riportati un po' ovunque, in alcuni dei team di Blizzard sia rimasta quella scintilla di genio che ha contraddistinto buona parte delle loro produzioni passate. E la squadra su cui più gente sembra puntare, neanche troppo curiosamente, sembra essere proprio quella di Diablo IV.

Il motivo è presto detto: questo capitolo di Diablo non può e non deve fallire. È al contempo uno dei giochi più attesi dalla fanbase storica e quello che ha ricevuto in assoluto più feedback dopo i passi falsi fatti (e solo in seguito in larga parte corretti) con il terzo capitolo. Sbagliarlo non rappresenterebbe una nuova dimostrazione d'incapacità, ma anche la prova definitiva di voler interamente ignorare la propria community, che porterebbe alla completa dispersione di qualunque fiducia rimasta nella software house.

Ottimisti o pessimisti che siate, a ogni modo, durante lo Showcase di Microsoft Blizzard è ricomparsa, e lo ha fatto presentando l'ultima classe di Diablo 4: il necromante, con un video al solito ben confezionato. Le informazioni sul gioco tuttavia non si sono fermate alle capacità del signore dei non morti e hanno lasciato intravedere un titolo che potrebbe effettivamente essere il miglior candidato per una raddrizzata della rotta. Oggi le analizziamo in questo speciale.