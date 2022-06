Starfield è uno Star Citizen che ce l'ha fatta?

Immenso

Mille pianeti tutti da esplorare

La nuova opera di Bethesda somiglia per certi versi a Star Citizen e, perché no, a No Man's Sky. In fondo sono tutti giochi con un obiettivo simile, ossia far vivere al giocatore un'epopea spaziale. Il titolo di Hello Games lo fa puntando tutto sulla narrazione emergente, ossia sul lasciare al giocatore il gusto della scoperta creandosi la sua storia. Quello di Cloud Imperium per ora è soprattutto un colosso incompleto: appare imponente, ma non riesce ancora a reggersi sulle sue gambe. Starfield sembra invece essere il punto d'incontro tra un gioco di ruolo classico e gli altri due, con un universo da una parte vasto e misterioso e dall'altra pieno di oscure presenze e di antichi poteri che tramano tra le lune di qualche mondo lontano.

Comunque sia la parte migliore di quanto mostrato di Starfield durante l'Xbox & Bethesda Showcase non è tanto la singola sezione di gioco in sé, quanto l'enorme quantità di sistemi differenti che lo compongono. Nell'ordine abbiamo visto: meccaniche da sparatutto in prima persona con una simulazione avanzata della fisica, in particolare per la gravità; intelligenza artificiale delle creature che le rende più o meno aggressive a seconda della specie cui appartengono e della situazione; meccaniche di esplorazione di grossi ambienti urbani (quindi sono presenti diverse città molto grosse, completamente visitabili), meccaniche di raccolta di materiali, altre di costruzione delle basi, altre ancora di personalizzazione dei personaggi e di modifica delle astronavi. Ci sono i viaggi e i combattimenti nello spazio.

Ci sono meccaniche da gioco di ruolo come alberi delle abilità, crafting e gestione dell'equipaggiamento. C'è la possibilità di costruire e gestire una base. Davvero, in quei pochi minuti si è vista talmente tanta roba che è anche difficile elencarla tutta. Se funzionerà come deve anche solo la metà di ciò che è stato presentato, avremo uno dei giochi più complessi di sempre in termini di possibilità offerte al giocatore di vivere lo spazio. Ora si capisce come mai ci siano voluti circa otto anni per realizzarlo e perché possa avere avuto qualche problema di sviluppo.

Ribadiamo: andrà verificato che tutto funzioni e che non ci siano bug debilitanti per l'esperienza, come ad esempio capitato con Cyberpunk 2077. Andrà anche visto se tutti questi sistemi sono ben integrati tra di loro, cosa non scontatissima se si pensa a come (non) funzionavano le meccaniche survival di Fallout 4. Chiaro quindi che siamo ancora di fronte a delle promesse, ma promesse che si sono fatte improvvisamente concrete e che possono farci ragionare davvero su ciò che ci aspetterà. Non è irrealistico dire che Starfield sembra essere uno dei videogiochi single player più ambiziosi di sempre, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, la cui magnitudo va ben oltre tutto quanto fatto in precedenza da Bethesda.