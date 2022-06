Overwatch 2 avrà crossplay e cross-progression, early access confermato anche per PS5, PS4 e Switch

Dopo la presentazione di ieri all'Xbox & Bethesda, con un comunicato stampa Blizzard ha confermato che Overwatch 2 sarà disponibile in early access dal 4 ottobre 2022 anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch, oltre che su Xbox Series X|S, One e PC. Non solo, il gioco supporterà il cross-play e la cross-progressione tra tutte le piattaforme.

Dal sito ufficiale di Blizzard, invece, è stato svelato il Pacchetto Founder di Overwatch 2, che sarà disponibile gratuitamente per chiunque possiede già Overwatch 1. Il bundle include due modelli epici e una speciale icona, insieme a un regalo a sorpresa che verrà annunciato prima dell'uscita del gioco. Per ottenere il pacchetto è necessario possedere una copia del gioco entro il 23 giugno 2022 e riscattarlo entro il 5 dicembre 2022.

Overwatch 2, la Regina dei Junker

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 di ieri, Blizzard non solo ha annunciato la data di uscita di Overwatch 2, ma anche che sarà un gioco free-to-play e svelato un nuovo personaggio, la Regina dei Junker. L'early access era stato annunciato solo per Xbox Series X|S, One e PC, quindi in molti temevano che sarebbe arrivo su PS5, PS4 e Switch solo una volta completati i lavori per la versione completa.

Ulteriori novità su Overwatch 2 verranno svelate durante il corso dell'evento di presentazione in programma per giovedì 16 giugno alle 19:00 italiane. Per l'occasione possiamo aspettarci dettagli e informazioni sulle new-entry del roster, così come su PvP e PvE dello sparatutto Blizzard.