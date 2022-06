Forza Motorsport: videoconfronto mostra i progressi fatti rispetto a Forza Motorsport 7

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto per mostrare i progressi fatti da Turn10 con il motore grafico di Forza Motorsport rispetto a Forza Motorsport 7, il capitolo precedente.

Per presentare Forza Motorsport Microsoft ha scelto il circuito di Maple Valley, che era presente anche nel precedente capitolo. Il gioco girava su PC a dettagli Ultra.

Come visibile, la grafica è molto più dettagliata grazie alla fotogrammetria, il sistema d'illuminazione è enormemente migliorato, così come le ombre che ora sono molto più realistiche e piacevoli. Intorno al circuito sono stati aggiunti moltissimi elementi, come un intero fiume, che rende il colpo d'occhio enormemente più appagante. Le macchine hanno riflessi ovunque e dei dettagli ricchissimi. Il sistema di danni è stato completamente rivisto e ora i danni sulla carrozzeria sono molto più realistici e meglio distribuiti. Migliorati anche gli effetti atmosferici, con l'introduzione del tempo dinamico e del ciclo giorno / notte.

Insomma, sembra essere davvero un ottimo lavoro dal punto di vista tecnico, da un team che è sempre stato eccellente da questo punto di vista.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Forza Motorsport uscirà nel 2023 su PC e Xbox.