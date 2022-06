Classifica UK: Mario Strikers è primo, l'85% delle copie vendute di The Quarry è per PS5 e PS4

Come ogni settimana, GfK e GamesIndustry hanno pubblicato la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito, che questa settimana vede Mario Strikers: Battle League Football al primo posto, mentre The Quarry debutta in quarta posizione. Di seguito la top 10 dei giochi più venduti aggiornata all'11 giugno 2022:

Mario Strikers: Battle League Football LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Horizon Forbidden West The Quarry Nintendo Switch Sports Kirby and the Forgotten Land FIFA 2 Mario Kart 8: Deluxe Leggende Pokémon: Arceus Minecraft (Switch)

Come accennato in apertura, Mario Strikers: Battle League Football si è posizionato al primo posto, ma con il 20% di copie vendute in meno rispetto al precedente spin-off sportivo, ovvero Mario Golf: Super Rush.

L'altra new-entry di questa settimana è The Quarry, che debutta al quarto posto. Stando ai dati condivisi, l'85% delle copie retail vendute è per PS5 e PS4. D'altro canto pesa il fatto che le console Xbox sono più indirizzate al mercato digitale (sopratutto Series S, dato che è sprovvista di lettore) e che da molti giocatori PlayStation l'ultima fatica di SuperMassive Games è vista come una sorta di successore spirituale di Until Dawn.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker passa dal terzo al secondo posto, nonostante le vendite siano diminuite del 7% su base settimanale, mentre Horizon Forbidden West scivola sul gradino più basso del podio, con un -21% di copie vendute rispetto alla scorsa settimana, quando aveva conquistato la vetta della classifica UK grazie alle nuove scorte di PS5.