SpellForce: Conquest of Eo annunciato: è uno strategico a turni

L'editore THQ Nordic e lo sviluppatore Owned by Gravity hanno annunciato SpellForce: Conquest of Eo, uno strategico a turni con caselle esagonali ambientato nell'universo della serie Spellforce.

Pubblicato anche un trailer di presentazione:

Vediamo anche qualche immagine statica, che male non fa:

In SpellForce: Conquest of Eo il giocatore sarà chiamato a comandare delle potenti armate fantasy guidate da un eroe. Il gioco sembra ispirato ai classici Heroes of Might & Magic, quindi sul campo di battaglia si potranno lanciare incantesimi per influenzare le unità, mentre il mondo di gioco andrà fatto esplorare dalle unità create nella torre della base, che andrà via via ampliata.

Come tradizione vuole, oltre ai nemici in giro per la mappa si troveranno altri punti di interesse, che frutteranno risorse, monete e oggetti. Ci saranno anche molti segreti da scoprire e nuovi poteri da sviluppare.

Le campagne di loro saranno generate proceduralmente, quindi saranno diverse a ogni partita. SpellForce: Conquest of Eo non ha ancora una data d'uscita. Per ora è stato annunciato solo su PC.