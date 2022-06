eBay: coupon per il 20% di sconto disponibile, ecco date, regole e dettagli sull'utilizzo

A partire da oggi, 13 giugno 2022, fino al 30 giugno 2022 alle ore 23:59, è disponibile su eBay.it un nuovo coupon: MENO20ESTATE. Questo codice permette di ottenere uno sconto del 20%. Vediamo le regole in modo preciso.

Il coupon MENO20ESTATE può essere usato su prodotti che costano almeno 15€. Si può utilizzare due volte per account e per ogni utilizzo lo sconto non può superare i 100€. Questo significa che ogni utente potrà ottenere un massimo di 200€ di sconto. Potete trovare la pagina degli sconti a questo indirizzo.

Il coupon è inoltre valido solo per queste categorie di prodotti su eBay.it:

Fotografia e video

Smart home e sorveglianza domestica

Tablet ed eBook reader

Smartwatch

Cuffie

Dispositivi audio portatili, cuffie

Abbigliamento e accessori

Bellezza e salute

Orologi e gioielli

Ciclismo

Arredamento da giardino e da esterno

Elettroutensili e macchine da giardino

Piscine, saune e idromassaggio

Strutture e ombrari

Tosaerba, accessori e ricambi

Riscaldamento, barbecue e cottura da esterno

Attrezzature per l'irrigazione

Auto: cerchi e pneumatici

Moto: pneumatici e cerchi

Vespa

Caschi

Luci e frecce

Batterie per automobili

Accessori da viaggio

Condizionatori e riscaldamento

Anche la lista dei rivenditori che accettano questo coupon è limitata, ma comunque abbastanza lunga: ogni prodotto indica se è attivabile il codice MENO20ESTATE, in ogni caso. Diteci, siete in cerca di qualche prodotto per la vostra estate, oppure vedrete cosa offrono gli sconti?