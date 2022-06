Elden Ring: Patch 1.05 disponibile, ecco le novità introdotte

FromSoftware ha pubblicato la Patch 1.05 di Elden Ring per tutte le piattaforme. L'aggiornamento include numerose correzioni di bug più e meno noti, nonché qualche modifica degna di nota.

Stando alle note dell'aggiornamento pubblicate da Bandai Namco dopo il termine della manutenzione dei server, grazie alla patch di oggi da ora l'acquisto di alcuni globi cinerei presso i Resti delle Leggidita alla Rocca della Tavola Rotonda verrà trasferito anche nelle partite successive. Tra questi troviamo anche quelli del minatore e minatore (funereo) che permettono di comprare pietre da forgiatura in quantità illimitate (ma non è chiaro se vale solo per le loro versioni base o meno).

Un'altra modifica apportata è che ora i giocatori di Elden Ring sentiranno un effetto sonoro quando un altro utente lascia un segno d'invocazione a terra. Sono stati inoltre migliorati i tempi di caricamento su Xbox Series X|S e la stabilità del multiplayer tra PS5 e PS4. Per il resto, le note ufficiali elencano un gran numero di fix di bug e parla di "diversi miglioramenti delle prestazioni", ma senza entrare nel dettaglio.

Potrete leggere le note ufficiali della Patch 1.05 di Elden Ring a questo indirizzo (al momento solo in lingua inglese). L'aggiornamento pesa all'incirca 950 MB e da ora è disponibile per tutte le piattaforme.