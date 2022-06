Offerte eBay: Cuffie Razer Kraken V3 PRO in sconto con questo coupon da poco attivato

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto sulle cuffie Razen Kraken V3 Pro. L'headset è in offerta usando il coupon MENO20ESTATE. Il prezzo finale è 178.96€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Ricordiamo che il coupon MENO20ESTATE permette di ottenere uno sconto del 20%, per valore massimo di 100€ a utilizzo. Ogni utente può usare il codice solo due volte.

Il venditore di queste cuffie Razen Kraken V3 Pro è eeemarket, con il 99.6% di feedback positivo. Permette la restituzione entro 60 giorni, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, America Express e Mastercard.

Razen Kraken V3 Pro sfruttano Razer HyperSense per feedback sensoriali tattili e un'immersione amplificata. Utilizza driver Razer TriForce in Titanio da 50 mm e THX Spatial Audio per un audio posizionale accurato. La tecnologia Razer HyperSpeed Wireless promette invece un'esperienza perfetta e immersiva con la connessione wireless da 2,4 GHz per un audio lossless. I cuscinetti sono in memory foam, tessuto e similpelle.

