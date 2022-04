Elden Ring: patch 1.04.2 disponibile, sistema alcuni bug

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.04.2 di Elden Ring, che sistema alcuni dei bug residui del gioco. Attualmente non esiste una nota di rilascio in inglese, ma solo in giapponese. Comunque sia le dimensioni della patch, di appena 20MB, fanno capire da sole che si tratta di un aggiornamento di bugfix, non certo uno di quelli più sostanziali.

Consultando la pagina di Elden Ring su SteamDB si può vedere che sono stati modificati pochi file, oltre a essere stato aggiunto un installer EAC nella cartella del gioco.

Traducendo la nota di rilascio giapponese, si capisce che vengono sistemati dei bug, in particolare quello di Malenia che aveva preso a curarsi con ogni colpo, diventando molto più difficile. Sistemati anche dei bug che uccidevano i boss in modo misterioso e altri legati ai testi del gioco. Insomma, installatela perché migliora sicuramente l'esperienza di gioco, anche se non rivoluziona sicuramente Elden Ring.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S.