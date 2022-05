S.T.A.L.K.E.R. 2 riparte, lo sviluppo riprende dopo lo stop per la guerra in Ucraina

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riprende il suo percorso, con il team GSC Game World che ha confermato, in base a quanto riferito dal sito polacco Gary Online, che i lavori sul gioco sono ripresi dopo l'interruzione forzata dovuta alla guerra in Ucraina.

Ricordiamo infatti che il team di sviluppo in questione è ucraino e ha la sede nei pressi di Kiev, cosa che ovviamente ha influito sui lavori: dopo il rinvio con nuova data di uscita comunicata lo scorso gennaio, GSC Game World ha riferito che lo sviluppo è andato in pausa nelle fasi più critiche della guerra in Ucraina, per garantire la sicurezza agli sviluppatori.



A questo punto, sembra che i lavori siano però ripartiti, in base a quanto riferito dal team stesso sul proprio canale Discord: rispondendo alla domanda su come stia il team e se lo sviluppo stia continuando, GSC Game World ha risposto "continua". A conferma ulteriore di uno sblocco della situazione c'è anche proprio il fatto che il canale Discord sia stato riattivato, dopo un periodo in cui aveva sostanzialmente cessato le attività.

Ovviamente non sappiamo se la data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl possa essere rispettata, e vista la situazione ancora in corso in Ucraina è molto probabile che il gioco debba essere ulteriormente rinviato rispetto alla data dell'8 dicembre 2022 comunicata in precedenza, ma alcuni aggiornamenti al riguardo potrebbero arrivare durante l'Xbox & Bethesda Showcase fissato per il 12 giugno 2022, vista la partnership con Microsoft sul progetto.

Tra le nuove informazioni, gli sviluppatori hanno anche riferito l'intenzione di proporre diversi livelli di difficoltà per adattare S.T.A.L.K.E.R. 2 a diversi tipi di utenti: "Prepareremo abbastanza impostazioni sulla difficoltà in modo che i giocatori possano trovare il proprio giusto livello di sfida. Ci sarà qualcosa anche per gli esperti veramente hardcore".

Come abbiamo visto, il gioco di recente è stato rinominato in "Chornobyl" per riflettere l'ortografia ucraina.