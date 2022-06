PC Gaming Show 2022: i giochi annunciati più importanti e il video dell'evento completo

Questa sera, dopo Xbox+Bethesda, è stato il momento di vedere il PC Gaming Show 2022. L'evento ci ha permesso di vedere molteplici giochi di primo livello, che siamo certi interesseranno a moltissimi giocatori. Vediamo in questo nostro articolo quali sono stati gli annunci più importanti della serata!

La serata si è aperta con il gioco italiano Soulstice, che ci permetterà di combattere nei panni di due sorelle fuse tra loro. Klei Entertainment, autori di Don't Starve, hanno mostrato Rotwood.

C'è stato anche spazio per Endless Dungeon con l'opendev per giocarlo in anteprima. Si è parlato però anche di The Invincible che si è mostrato con video gameplay e periodo di uscita.

The Invincible

Il PC Gaming Show 2022 è stato anche un buon momento per rivedere F1 Manager 2022, che si è presentato con un nuovo video gameplay, il quale ha presentato alcune delle meccaniche di gameplay.

Inoltre, abbiamo visto il nuovo trailer di Chivalry 2, dedicato al DLC Tenosian Invasion e al cross-play. Tra le novità vi è stato anche The Alters, un nuovo gioco dai creatori di This War of Mine.

Tra i più interessanti vi è probabilmente anche Immortality, di Sam Barlow (Her Story). Se preferite qualcosa di più action, allora non dovreste perdervi System Shock.

Scorn

Abbiamo inoltre visto, dopo lungo tempo, Scorn, l'horror in arrivo su PC e Xbox Series X|S: abbiamo visto un po' di gameplay.

Con un lungo trailer, c'è stato modo di vedere anche Victoria 3, in arrivo nel 2022. Inoltre, c'è stato spazio per vedere l'interessante mod di Half-Life Alyx: Levitation, di qualità eccelsa.

C'è poi stato spazio per tanti altri annunci; ecco l'elenco:

Inoltre, ecco tutti i giochi annunciati all'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.