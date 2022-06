Nitro Kid è uno strategico a turni sul kung-fu che si gioca con le carte

Nitro Kid è uno strano strategico a turni basato sul kung-fu, in cui si combatte usando delle carte. In effetti non si era mai visto un mix del genere in cui i film di arti marziali degli anni 80 si uniscono al deck building e alle meccaniche roguelike, con pure una spruzzata di Cyberpunk.

Nitro Kid è ambientato in una Miami distopica del futuro, dove la corporazione Infinity ha catturato dei bambini dotati di abilità speciali per trasformarli in armi. L'obiettivo del protagonista è quello di salvarne il più possibile. Nitro Kid offre tre ero sbloccabili, più di 250 carte, livelli generati proceduralmente e altre caratteristiche tipiche dei generi di appartenenza.

Attualmente potete provare la demo di Nitro Kid su Steam. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita.