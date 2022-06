The Alters annunciato con un trailer, nuovo gioco sci-fi degli autori di This War of Mine

Durante il corso del PC Gaming Show 2022, è stato annunciato con un trailer The Alters, una nuova avventura sci-fi realizzata da 11 Bit Studios, autori di This War of Mine e Frostpunk. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e sarà pubblicato su Steam, Epic Games Store e GOG in una data ancora da definire.

Il trailer di annuncio di The Alters non mostra sequenze di gameplay e anche il genere di riferimento è ancora da mettere a fuoco, ma da quanto spiegato in The Alters vestiremo i panni di Jan Dolski, un uomo che si è offerto volontario per una missione ad alto rischio nello spazio per trovare ed estrarre una risorsa rara chiamata Rapidium, che permette di creare delle versioni alternative delle forme di vita organiche.

Sfortunatamente la missione prende una piega imprevista e Jan diventa l'ultimo superstite della sua squadra e rimane bloccato nello spazio. Da solo e intrappolato in un pianeta alinea ostile, il nostro protagonista è costretto a usare il Rapidium per creare delle versioni alternative di sé stesso, gli Alters, per trovare un mondo di tornare a case.

"Questa è la storia di Jan Dolski, un semplice lavoratore che affronta circostanze che lo portano a un bivio che cambia la vita. Atterrando su un pianeta lontano, bloccato e solo, Jan si ritrova in una situazione di vita o di morte. La sua unica speranza di sopravvivenza è portare a bordo degli aiutanti. Non comprendendo ancora il peso della sua scelta, Jan deve creare versioni alternative di se stesso se vuole andare avanti: gli alters", recita la descrizione ufficiale.

"The Alters è un gioco sui momenti che cambiano la vita. Quelle decisioni binarie che accadono in nanosecondi, ma hanno influenza su tutta la tua vita. Si tratta di guardare dentro di te, nel tuo passato e scoprire che sei chi sei come somma di quelle numerose scelte. E quando lo fai sorge una domanda fondamentale: E SE...?"

"E se cambiassi la mia vita? E se prendessi una strada diversa? Chi sarei? Cosa direi a un me diverso? Cosa potrei imparare se parlassi con i miei sé alterati? E se parlassi con me stesso contemporaneamente?! Cosa succede se...?"

Maggiori dettagli su The Alters arriveranno nei prossimi mesi. Nel frattempo potete aggiungere il gioco alla vostra wishlist di Steam a questo indirizzo.