Chivalry 2, trailer di lancio per il DLC Tenosian Invasion e cross-play attivo

Chivalry 2 ha visto oggi il lancio del DLC Tenosian Invasion, annunciato con un trailer da Torn Banner Studios al PC Gaming Show, insieme alla notizia che il cross-play è stato attivato.

Realizzata per porsi come l'espansione più importante finora, in grado di arricchire l'esperienza che abbiamo descritto nella recensione di Chivalry 2, Tenosian Invasion introdurrà fra le altre cose la possibilità di affrontare gli avversari mentre siamo a cavallo.

Lanciato in concomitanza con la patch 2.5, il pacchetto include due nuove mappe per la modalità Deathmatch a squadre, due nuove mappe per la modalità Obiettivi e una serie di novità nell'ambito del gameplay, fra cui appunto il cross-play.

La funzionalità in questione consentirà ai giocatori di Chivalry 2 su PC di affrontare online quelli che possiedono il titolo per PlayStation o Xbox.