F1 Manager 2022, nuovo video gameplay al PC Gaming Show 2022

F1 Manager 2022 è tornato a mostrarsi in un nuovo video gameplay in occasione del PC Gaming Show 2022, con il gioco in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S il 25 agosto 2022.

Si tratta del nuovo capitolo del gioco manageriale incentrato sulla Formula 1, che sfrutta le licenze ufficiali del campionato mondiale attuale, tra piloti, auto e squadre in gara. Come si conviene a un titolo di questo tipo, non si tratta di guidare direttamente le auto bensì di gestire la squadra dal muretto e prendere tutte le decisioni che riguardano le strategie e tattiche di qualifica e gara.

Entra nella storia della Formula 1 con il gioco su licenza ufficiale F1 Manager 2022. Diventa il team principale della tua squadra preferita, poi scegli i piloti e il personale per la stagione 2022. La licenza ufficiale F1 e l'estremo realismo di ogni suo aspetto rendono F1 Manager 2022 un'esperienza da vivere prima ancora che un gioco.

Questo è quanto si legge nella descrizione ufficiale del gioco, la cui data di uscita è fissata per il 25 agosto 2022. Nel video riportato qui sopra, possiamo vedere diversi momenti di gioco di F1 Manager 2022, tra gara, menù e tanto altro.

"Scrivi una nuova pagina nella storia moderna della Formula 1. Scegli una squadra di F1 e conducila al successo nel corso della stagione ufficiale 2022. Puoi iniziare la tua corsa al titolo partendo dalle retrovie o direttamente in pole position: in F1 Manager, la scelta è solo tua. Il tuo obiettivo è stupire la dirigenza raggiungendo gli obiettivi di stagione e quelli a lungo termine, avviando la scuderia a un ciclo vincente."