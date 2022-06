Dune Spice Wars: l'update multiplayer arriva a giugno 2022

Al PC Gaming Show 2022 abbiamo avuto modo di vedere un video nel quale è stato confermato che l'update del multigiocatore di Dune Spice Wars arriverà a giugno 2022.

Ecco la descrizione ufficiale: "Un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X ideato dagli sviluppatori del popolare Northgard. Ambientato nel rivoluzionario universo Dune di Frank Herbert, dovrai guidare una fazione e combattere per il controllo e il dominio sull'inospitale pianeta desertico di Arrakis."

"La spezia è la risorsa più preziosa dell'universo: allunga la vita, espande la coscienza e rende possibili i viaggi interstellari. Si trova solo su Arrakis e la cercano le forze più influenti dell'universo. Gioca nei panni di una delle fazioni come Casa Atreides, Casa Harkonnen, i Contrabbandieri e i nativi Fremen e competi per conquistare il potere su Dune e la spezia."

"Studia il paesaggio e individua i segnali della presenza di vermi delle sabbie. Rischi di perdere le tue truppe e le tue mietitrici a causa di giganteschi vermi delle sabbie che sbucheranno dalle dune e le inghiottiranno senza pietà. Annienta i tuoi avversari in combattimento, sconfiggili politicamente e indeboliscili con la tua rete di spie."

Nel nostro provato, abbiamo detto che "Dune: Spice Wars ci è piaciuto. Probabilmente è presto per esporsi, ma siamo rimasti coinvolti dalle sue dinamiche e da come legge Dune in chiave strategica, senza scadere in formule semplificate e di massa. Vedremo se la versione finale confermerà le buone impressioni avute finora, intanto continuiamo a giocare."

Tra le varie, c'è stato spazio anche per il trailer con data di uscita di Soulstice.