Soulstice: il trailer con data di uscita dal PC Gaming Show 2022 per il gioco italiano

Al PC Gaming Show 2022 abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Soulstice, il gioco italiano di Reply Game Studios. La data di uscita è il 20 settembre 2022, per PS5 Xbox Series X|S e PC.

Il trailer ci mostra un po' di sequenze d'azione cinematografiche, con varie creature che si opporranno alla coppia di protagoniste che controlleremo nel gioco. Avremo il controllo di due sorelle, Briar e Lute, che sono state trasformate in una Chimera. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Doppiate entrambe da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute vengono inviate in missione per riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri. L'Ordine a cui appartengono, però, ha in serbo un piano più complesso.

Tramite comunicato ufficiale, il team ha commentato: "Oltre alla data di uscita, Modus è lieta di annunciare che una demo gratuita di Soulstice per PC sarà disponibile su Steam ad agosto; è possibile registrarsi fin da ora sul sito ufficiale del gioco per ottenere l'accesso anticipato alla demo. I giocatori potranno assaporare, prima dell'uscita del gioco completo, il fulmineo stile di combattimento basato sulle armi di Briar e i poteri ultraterreni di Lute."

La descrizione recita: "L'equilibrio del Sacro Regno di Keidas viene compromesso quando i feroci "Spettri" squarciano il Velo, portando morte e distruzione. Gli Spettri corrompono le proprie vittime e possono persino impossessarsi dei loro corpi, trasformandosi in mostri inarrestabili che danno la caccia alla gente comune. Le "Chimere", guerrieri ibridi forgiati dall'unione di due diverse anime, rappresentano l'unica speranza dell'umanità."

