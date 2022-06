Rotwood, trailer d'annuncio: è il nuovo hack & slash di Klei Entertainment

Rotwood è stato annunciato con un trailer al PC Gaming Show 2022: si tratta del nuovo hack & slash di Klei Entertainment, il team autore del celebre survival Don't Starve.

Caratterizzato da una modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, Rotwood ci vedrà affrontare orde di bestie impugnando potenti armi da taglio, nel tentativo di sopravvivere alle insidie di vari dungeon.

Dotato di elementi roguelike, il gioco includerà scenari labirintici, meccaniche di looting e crafting per la creazione e il potenziamento dell'equipaggiamento, ma anche per migliorare le difese della nostra base.

Come si può vedere dalle prime immagini, Rotwood adotta uno stile grafico cartoonesco, estremamente vivace e colorato. Non c'è però ancora una data di uscita: il progetto entrerà in accesso anticipato su Steam, ma non è chiaro quando.