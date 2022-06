Diablo 4 avrà acquisiti in-game legati a oggetti cosmetici ed espansioni

Dopo aver visto di nuovo in azione Diablo 4 durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022, Adam Fletcher, global community lead di Blizzard, ha confermato su Twitter che il gioco sarà un gioco venduto a prezzo pieno e che avrà degli acquisti opzionali in-game relativi a oggetti cosmetici e delle espansioni.

In risposta a un utente, preoccupato per la possibile presenza di un sistema di monetizzazione simile a quello di Diablo Immortal, Fletcher ha dichiarato:

"Diablo 4 uscirà come un gioco a prezzo pieno sviluppato esclusivamente per i giocatori PC e console. Il gioco è enorme ci saranno tanti contenuti dopo il lancio per tutti i giocatori. I contenuti a pagamento sono costruiti attorno a oggetti cosmetici opzionali ed espansioni complete. Condivideremo presso maggiori informazioni".

Dunque, come era lecito aspettarsi, Diablo 4 non includerà microtransazioni legate all'acquisto di oggetti o benefici vari in grado di offrire vantaggi direttamente nel gioco, al contrario di Diablo Immortal, dove comunque sono "giustificate" dalla natura free-to-play del gioco, ma aspramente criticate dalla community in quanto considerate fin troppo predatorie.

Diablo 4 è attualmente in sviluppo per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC. Durante l'Xbox & Bethesda Showcase 2022 è stato presentato un nuovo trailer cinematico dedicato alla classe del Negromante, che conferma tra l'altro l'uscita nel 2023.