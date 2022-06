Starfield: le prime immagini di gioco sono spettacolari

Starfield appare davvero vastissimo

Oltre a mostrare Starfield in video, in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase, Bethesda ha pubblicato anche alcune immagini statiche, davvero spettacolari, finalmente tratte dal gameplay. Le trovate raccolte nella galleria sottostante.

Come possiamo vedere, gli scatti ribadiscono che ci troviamo di fronte a un gioco vasto e pieno di sistemi differenti, tra fasi di esplorazione dei pianeti e altre nello spazio. Insomma, sembra che ci saranno moltissime cose da fare, immaginiamo per decine, se non per centinaia di ore di gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield è in uscita nei primi mesi del 2023 su PC e console Xbox. Sarà disponibile al lancio anche per gli abbonati all'Xbox Game Pass.