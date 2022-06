As Dusk Falls, data di uscita e video dall'Xbox Games Showcase

Nuovo trailer per As Dusk Falls anche all'Xbox Games Showcase, dove il gioco si è mostrato in alcuni frammenti di gameplay e narrazione, ovviamente, trattandosi a tutti gli effetti di un "dramma interattivo", con data di uscita fissata per il 19 luglio 2022 su Xbox Game Pass.

L'avevamo visto di recente anche al Tribeca Games, ma in questo caso abbiamo potuto dare un'altra occhiata più intensa a questo particolare e interessante titolo, che si presenta come un'avventura narrativa con scelte affidate al giocatore.

Si tratta del gioco di debutto di Interior/Night, team fondato da Caroline Marchal (ex Quantic Dream) e chiaramente incentrato sulla narrazione prima di tutto. La realizzazione grafica è particolare: invece di proporre modelli 3D animati in maniera standard, si tratta in questo caso di una serie di sovrapposizioni di frame che partono dalle riprese reali con attori in carne e ossa ma poi ridisegnate e modificate a mano dai grafici, con un effetto molto particolare.

La narrazione resta ovviamente la forza portante di tutto il titolo, con il giocatore che è chiamato a prenderne parte attiva attraverso varie decisioni che possono influenzare l'andamento della storia e portare a conseguenze differenti.