The Invincible: video gameplay e periodo di uscita dal PC Gaming Show 2022

Durante il PC Gaming Show 2022 è stato presentato il primo video gameplay di The Invincible, l'avventura fantascientifica di Starward Industries. Per l'occasione è stato svelato anche che il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, via Steam, GOG ed Epic Games Store, nonché su piattaforme PlayStation e Xbox.

The Invicible è un avventura in prima persona ispirato alle tematiche de L'Invincible, il romanzo di fantascienza di Stanislaw Lem. Il gioco è in sviluppo presso gli sutdi di Staward Industries, piccolo team formato da ex-sviluppatori di CD Projekt RED.

Nel filmato vediamo le prime sequenze di gameplay, dove la protagonista Yasna esplora il pianeta desertico di Regis III per indagare su un incidente che ha coinvolto i suoi compagni di squadra.

"Sei un'astrobiologa altamente qualificata e arguta di nome Yasna. Rimasta invischiata in una corsa allo spazio, finisci con il tuo equipaggio sul pianeta inesplorato Regis III. Quella che doveva essere una spedizione scientifica si trasforma rapidamente in una missione di soccorso alla ricerca di alcuni compagni di squadra perduti. Segui le loro tracce, ma sappi che ogni decisione che prenderai potrà metterti in pericolo", recita la descrizione ufficiale.

"Assisti a incredibili fenomeni scientifici in un'avventura cosmica dai risvolti filosofici ambientata in paesaggi inquietanti. Scopri frammenti di ciò che è andato perduto e fa' rapporto al tuo Astrogatore: la sua voce ti aiuterà nei momenti difficili."

"Non avresti mai potuto prevedere la più grande minaccia dell'umanità. Tutto questo ti costringerà a ripensare alle ambizioni e ai pregiudizi del genere umano. Prendi decisioni, indaga sul mistero... ma ricorda di non sottovalutare la brutale semplicità e intelligenza dell'evoluzione."

"Robot, persone... Scegli se interagire con diverse creature su Regis III o come farlo. Amico, compagno? Nemico? Non hai mai sospettato cosa potessero davvero significare queste parole prima di arrivare qui."

"Immergiti nell'atmosfera atompunk utilizzando vari strumenti, come il telemetro o il localizzatore, e guida un veicolo attraverso un paesaggio mozzafiato. Sperimenta interazioni realistiche con tecnologie analogiche in una linea temporale retro-futuristica alternativa."

"The Invincible è un gioco in prima persona ispirato alle tematiche de L'Invincibile, romanzo emblematico del celebre autore di fantascienza e futurologo polacco Stanisław Lem."