Nivalis: un interessante gestionale ad ambientazione cyberpunk, annunciato con trailer

Nivalis è stato annunciato con un trailer durante il PC Gaming Show 2022 e si tratta di un interessante gestionale ad ambientazione cyberpunk, caratterizzato da una particolare grafica in voxel.

Nel gioco dobbiamo gestire un'attività in una metropoli del futuro: si tratta di trovare un posto adatto e aggiustarlo partendo praticamente da zero, scegliendo mobili, strutture, decorazioni e tanto altro, ovviamente tutto nel tipico stile cyberpunk per creare un ristorante, una discoteca, un pub o qualcosa del genere. Tuttavia, Nivalis non si limita alla gestione del locale, introducendo anche diverse altre attività.

Si configura come una sorta di simulazione di vita, o "slice of life", all'interno di questa gigantesca e caotica metropoli del futuro, dove cercare di trovare anche spazio per alcune attività rilassanti e magari conoscere nuove persone e seguire alcune storie. Nivalis non ha ancora una data d'uscita, ma è previsto prossimamente su PC.

Fai crescere la tua attività, gestisci ristoranti e discoteche, fatti amici e nemici, acquista e decora appartamenti, vai a pescare e magari trova addirittura l'amore a Nivalis, la città che si estende dall'oceano fino alle nuvole.