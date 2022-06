System Shock: nuovo trailer del remake dal PC Gaming Show 2022

Durante il corso del PC Gaming Show 2022, Nightdive Studios ha presentato un nuovo trailer del remake di System Shock, attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

System Shock è un remake dell'indimenticabile action adventure in prima persona del 1994, che in questo rifacimento potrà vantare un comparto grafico ricostruito da zero e in alta definizione, così come un'interfaccia completamente rivista e nuovi suoni e musiche.

Il trailer ha un po' di tutto: azione, horror, luci al neon e, naturalmente, SHODAN, l'IA che rappresenta l'antagonista principale del gioco, che nel remake sarà doppiata ancora una volta da Terri Brosius.

Ma a che punto sono i lavori sul remake di System Shock? Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita precisa, ma Warren Spector durante il PC Gaming Show ha spiegato che il titolo è giocabile all'inizio alla fine e che tutti gli elementi sono al loro posto e che ora il team si sta occupando di rifinire il gioco, in modo da lanciarlo in condizioni "quanto più perfette possibile".