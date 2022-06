Victoria 3 presentato con un trailer gameplay al PC Gaming Show 2022

Victoria 3 si è mostrato infine in un video gameplay esteso durante il PC Gaming Show 2022, si tratta del nuovo gioco di "grand strategy" ad ambientazione storica da parte di Paradox, in arrivo nel prossimo periodo ma ancora senza una data d'uscita ufficiale.

Paradox Development Studio ti invita a fondare la società ideale nel tumultuoso XIX secolo, all'insegna di entusiasmo e trasformazioni. Trova un equilibrio negli interessi contrastanti della società e guadagnati il tuo posto al sole in Victoria 3, uno dei giochi più attesi della storia di Paradox.

In Victoria 3 ci troviamo a poter governare decine di nazioni nel mondo tra il 1836 e il 1936, scegliendo in ogni caso il modello di società da adottare e l'economia per ogni paese, tra agraria, industriale, tradizionalista, radicale, pacifica o espansionista. Ogni popolazione avrà necessità e tendenze diverse e sono tutte da gestire nel migliore dei modi per non cadere nel caos.

Si tratta di espandere l'industria e il prestigio del proprio paese e gestirne ogni aspetto, basandosi soprattutto sull'economia e la politica, tra alleanze strategiche e scelte belligeranti, utilizzando la diplomazia in maniera quanto più intelligente possibile. Vediamo dunque il nuovo video gameplay di Victoria 3 riportato qui sopra. Il mese scorso, abbiamo scoperto che Victoria 3 uscirà su Game Pass al day one.