Farthest Frontier presentato con un trailer al PC Gaming Show 2022

Farthest Frontier è un city builder in cui bisogna costruire e difendere una città medievale. È stato presentato con un trailer in occasione del PC Gaming Show 2022. Purtroppo nel filmato non si è visto niente del gioco, ma è stato annunciato che arriverà presto in Accesso Anticipato su Steam, quindi che sarà giocabile da tutti i possessori di PC.

Dalla descrizione ufficiale del gioco apprendiamo che il giocatore dovrà inizialmente proteggere e guidare un gruppo di coloni, facendogli fondare una città ai confini del mondo. Qui dovrà fargli raccogliere materiale per produrre nuovi edifici e far crescere la popolazione. Ci sarà anche un sistema di combattimento disattivabile.

Insomma, tutti i fan del genere hanno un nuovo gioco da attendere.