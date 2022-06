Synergy, presentato in video un city builder survival ispirato alle opere di Moebius

Synergy è stato presentato con un trailer al PC Gaming Show 2022, si tratta di un city builder con elementi survival ad ambientazione fantascientifica, piuttosto chiaramente ispirato allo stile grafico di Moebius, da quanto possiamo vedere in questo video.

Gli umani vivono su un pianeta ostile in Synergy, ed è nostro compito cercare di costruire e sviluppare una città che possa cavarsela in una situazione così difficile. Si tratta di costruire ed espandere la città, rafforzarla, fronteggiare disastri naturali e fare le scelte giuste per la salvezza degli abitanti.

Nel gioco, ci troviamo ad esplorare questo strano mondo cangiante, cercando di scoprire qualcosa di più si ciò che ci circonda e anche far prosperare, per quanto possibile, l'umanità all'interno della città su questo pianeta alieno. Dobbiamo dunque costruire strutture, scegliere quali tecnologie sviluppare, come organizzare il terreno, cercare risorse e gestirle al meglio.

Insomma, tutte le caratteristiche tipiche del city builder inserite però in un contesto survival, in cui le minacce sono costanti e arrivano dall'ambiente circostante in qualsiasi momento. Synergy non ha ancora una data di uscita, ma possiamo intanto vederne il trailer di presentazione riportato qui sopra.