Backfirewall_, trailer d'annuncio su PC e console al PC Gaming Show 2022

Backfirewall_ è stato annunciato per PC e console con un trailer al PC Gaming Show 2022: si tratta di un'avventura a base puzzle in uscita nel corso di quest'anno.

"Benvenuto a Backfirewall_, un'avventura in prima persona ambientata all'interno di uno smartphone", recita la sinossi. "In qualità di assistente degli aggiornamenti, dovrai risolvere folli rompicapi per impedire un nuovo update e la conseguente cancellazione del vecchio OS. Il destino del sistema è nelle tue mani!"

"Sono OS9, il sistema operativo di questo telefono, e non ho intenzione di aggiornarmi. Aiutami a fermare questo scempio! Dopotutto, la situazione non è così disperata da richiedere una cancellazione totale! Permettimi di mostrarti alcune fantastiche caratteristiche del sistema."

Ingegnosi rompicapi

Controlla gli errori fatali nella RAM, fai festa nel night club esclusivo degli altoparlanti, naviga tra la burocrazia del Wi-Fi ed esplora le altre aree di uno smartphone.

Trucchi per manipolare l'ambiente

Dai la caccia ai bug o creane di nuovi, pota gli alberi binari, domina le piattaforme controllate dalla musica, raccogli errori e cancella dati usando specifici cheat code.

Una varietà di personaggi-applicazioni

Spettegola con eccentrici programmi, dalla sfacciata Foto all'insicuro Social Media F o il trascurato Salute, e scopri le loro diverse storie.

Tante risorse collezionabili

Raccogli le e-mail sparse qua e là per scoprire una storia parallela del misterioso utente del telefono.

Umorismo frivolo e sterile

Divertiti rompendo la quarta parete con un meta umorismo satirico.