Gli sviluppatori hanno svelato la finestra di lancio di Farthest Frontier, attualmente in Accesso Anticipato

Gli sviluppatori di Farthest Frontier hanno svelato la finestra d'uscita della versione 1.0, attualmente in accesso anticipato su Steam. Lo hanno fatto dopo una serie di aggiornamenti che hanno migliorato enormemente il gioco e lo hanno proiettato verso la versione finale, come si sono accorti anche gli appassionati. Ma quando uscirà? Nella primavera del 2025 . Ancora non c'è una data precisa, ma presto sarà comunicata anche quella. Considerate che si tratta di un rinvio, perché in precedenza avevano detto di volerlo lanciare nel 2024.

C'è ancora da fare

Gli sviluppatori hanno sfruttato l'occasione per fare il punto sullo stato del gioco, parlando di alcuni aspetti prioritari da sistemare, che hanno rallentato i lavori (da cui il rinvio). Ad esempio è stato detto che le performance non sono ancora ottimali. Vero che attualmente il gioco riesce a gestire città con più di 3.000 abitanti in scioltezza, ma gli sviluppatori credono di poter fare ancora meglio per ottenere qualche frame in più.

Altro motivo del ritardo è l'aggiunta di nuove caratteristiche dell'ultimo momento, che hanno portato via un po' di tempo. Il terzo motivo è legato al mercato: sostanzialmente hanno voluto evitare di lanciare Farthest Frontier a Natale, perché avrebbe rischiato di essere sommerso dal marketing degli editori maggiori, e di farlo a febbraio, che è ormai un mese in cui vengono lanciati molti titoli AAA. Quindi si è deciso per la primavera, che appare più sgombra.

Che aggiungere? Non vediamo l'ora di giocare alla versione definitiva di Farthest Frontier, che ci era davvero piaciuto nel nostro vecchio provato.