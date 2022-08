Farthest Frontier, il provato di un city builder dalla qualità inattesa

I potenti fanno finta di niente di fronte alle difficoltà del popolo. Carestie, predoni, banditi, siccità: niente li tocca. Vogliono la loro parte a prescindere da tutto, la più ampia ovviamente. Anzi, la pretendono, rendendo spesso la vita impossibile a chi, pur lavorando, non riesce nemmeno a sopravvivere. Per questo motivo alcuni decidono di prendere le loro poche cose e partire, cercando territori inesplorati dove ricominciare da zero, per migliorare le loro condizioni di vita. Questo è il punto di partenza del nuovo gioco di Crate Entertainment , che sta raccogliendo un grosso successo su Steam, dove è disponibile in accesso anticipato.

È un inverno più rigido del normale. Le colture sono parzialmente rovinate e per le campagne si trova meno cibo del solito. Fortunatamente abbiamo messo da parte delle scorte sufficienti per superare l'infausta stagione senza grossi pensieri, ma in primavera dovremo vedercela con alcune questioni davvero urgenti. La prima sarà cercare di capire se la produzione reggerà per l'anno successivo, la seconda è evitare che gli animali selvatici mangino tutte le sementi e il raccolto, spinti dalla fame.

Tante idee

Sempre fluido, anche quando la città è ormai sviluppata

Inizialmente pensavamo che Farthest Frontier fosse il solito city builder. Inoltre avevamo qualche pregiudizio dovuto al fatto che a svilupparlo fosse Crate Entertainment, lo stesso studio di Grim Dawn. Non che Grim Dawn non ci piaccia, anzi, solo che è un gioco di ruolo d'azione, un genere completamente differente. Eppure ci siamo dovuti ricredere abbastanza velocemente, perché sembra che siano riusciti a fare meglio di molti veterani, probabilmente perché non impantanati in certi stilemi. Ci sono alcune meccaniche che, dopo averle sperimentate, fanno chiedere come mai non siano state mai implementate, del tutto o semplicemente così bene. Ad esempio quella del deperimento del cibo, ossia la sfida legata alla conservazione dei prodotti alimentari, che rende impossibile immagazzinarne una quantità illimitata, almeno fino a che la produzione di grano non diventerà prevalente, come avviene in altri titoli. Si tratta di un dettaglio semplice, ma che ha consentito l'inserimento di tutta una serie di meccaniche aggiuntive, in gran parte legate allo sviluppo tecnologico, che rendono l'esperienza (e la carne) fresca, nonostante in apparenza presenti i normali loop di gameplay del genere.

Imparare a conservare il cibo è essenziale

Così ecco che diventa utilissimo affumicare carne e pesce per renderli più durevoli, così come costruire delle cantine, che per conservare certi beni sono molto più efficienti dei normali magazzini. Certo, non è la prima volta che costruiamo strade e alloggi, che tiriamo su mura difensive o che progettiamo campi per sfruttare i terreni più fertili, ma non ci eravamo mai preoccupati più di tanto della composizione effettiva della terra, modificabile avendo le risorse necessarie. Giocando abbiamo imparato che un terreno con la giusta quantità di sabbia e argilla, e con meno rocce, può rendere molti di più con certe colture. Si tratta di elementi che mostrano come gli sviluppatori abbiano compiuto una ricerca approfondita sul genere, ma per cercare di proporre qualcosa di differente, più che per copiare e basta.

La parte meno riuscita, anche se in modo abbastanza relativo, ci è sembrata quella del sistema di combattimento, che è più un evento infausto che un sistema strutturato. Certo, il focus del gioco non è la guerra, ma la speranza è che con il tempo venga aggiunto qualche miglioramento effettivo, per dare varietà anche a questo elemento.