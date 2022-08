Twitch ha svelato tre nuove caratteristiche per combattere i raid d'odio

Twitch ha annunciato tre nuove caratteristiche che aiuteranno i creatori della piattaforma a combattere contro i raid d'odio, incusa una che impedisce ai nuovi account di spedire raid.

Il fenomeno dei raid d'odio ha iniziato a manifestarsi in tutta la sua drammaticità ad agosto 2021, con alcuni utenti anonimi che hanno iniziato ad attaccare dei canali noti riempiendoli d'insulti razzisti e omofobi.

Da qui è nato il movimento #TwitchDoBetter con tanto di boicottaggio della piattaforma a settembre 2021. Da allora Twitch ha fatto molti passi per combattere il fenomeno, come le liste di ban condivise o la verifica via telefono, ma ora ha deciso di farne altri.

Durante l'ultimo streaming dedicato ai nuovi aggiornamenti, la compagnia ha annunciato nuove misure in arrivo per la configurazione dei raid: la possibilità di impostare delle soglie minime e massime di spettatori per i raid; limitare i raid in arrivo in base all'età degli account del canale che vuole fare il raid; scegliere i tipi di canale che possono aggiungere quello degli streamer.

Le ultime due caratteristiche eviteranno che gli account bot appena creati possano inviare dei raid. Alcuni temono però che impediranno ai piccoli streamer di fare raid negli altri account.

Per adesso è impossibile dire se i provvedimenti funzioneranno o meno. Intanto è bello vedere che si faccia qualcosa per frenare un fenomeno francamente odioso.