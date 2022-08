Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di pixie_cosplay_ esalta i sensi

pixie_cosplay_ torna con un cosplay di Aphrodite, uno dei personaggi preferiti dal pubblico della serie Record of Ragnarok, che ha rappresentato in modo magnifico, tanto da sconvolgere i sensi.

Aphrodite è un personaggio particolarissimo. La dea della bellezza in versione Record of Ragnarok sembra essere perennemente annoiata e si sente superiore a chiunque altro. Porta sempre con sé due servitori, che le reggono i prosperosi seni, appena coperti dal suo vestito.

pixie_cosplay_ riprende l'avvenenza del personaggio, di cui sembra condividere anche la noia, e la espone senza trattenersi, facendosi immediatamente apprezzare per la sua interpretazione.

Come saprete, Netflix ha annunciato l'arrivo della seconda stagione dell'anime di Record of Ragnarok, che produce in esclusiva, che vedrà altri accesi combattimenti tra dei e uomini.

Record of Ragnarok racconta di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. I rappresentanti delle divinità si scontrano con quelli della nostra specie in combattimenti spietati. Chi avrà la meglio?