Koei Tecmo ha svelato la sua lineup per il Tokyo Game Show 2022, con una sorpresa da Gust

Koei Tecmo ha svelato quale sarà la sua lineup per il Tokyo Game Show 2022, che prevede anche l'annuncio di un nuovo gioco di Gust, il team di sviluppo dietro alla serie Atelier e a quella Blue Reflection, molto amata dagli appassionati di giochi di ruolo giapponesi.

Leggiamo l'elenco dei titoli di Koei Tecmo al TGS 2022:

Nuovo gioco di Gust

Nobunaga's Ambition: Hadou

Wo Long: Fallen Dynasty

I giochi non sono moltissimi, ma i motivi d'interesse non mancano. In particolare Wo Long: Fallen Dynasty, di cui giusto ieri è stato svelato il gameplay con un video, sembra poter segnare il ritorno in grande stile di Team Ninja.

Lo streaming di Koei Tecmo, con tutte le sue novità, sarà trasmesso il 16 settembre 2022 alle 7:00pm JST (alle 12:00, ora italiana). Nella prima metà della trasmissione sarà svelato il nuovo gioco di Gust, mentre la seconda metà sarà dedicata a Wo Long: Fallen Dynasty.

Il 17 settembre alle ore 6:00 pm JST (alle 11:00 ora italiana), andrà in onda un'altra live, dedicata al resto delle notizie relative al mondo Koei Tecmo.