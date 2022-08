Dex gratis su GOG per i nuovi saldi

In occasione della sua nuova tornata di saldi, GOG sta regalando il gioco di ruolo fantascientifico Dex. La storia del gioco racconta di una misteriosa organizzazione che vuole morta la protagonsita. Per riuscire a sopravvivere, la nostra dovrà quindi attraversare la città di Harbor Prime, alla ricerca di verità e alleanze.

Per riscattare Dex su GOG, non vi resta che andare nella pagina principale del negozio e scorrere fino al banner con l'offerta. Quindi dovete cliccare sul tasto verde e il gioco sarà aggiunto automaticamente al vostro account. Fate però attenzione, perché dovete usare un account senza limitazioni per ottenere il gioco.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Dex, in cui abbiamo scritto:

Il giudizio su Dex non può essere che positivo, visto il raggiungimento di particolari vette di qualità in alcuni aspetti, che lo rendono nel complesso un degno esponente del cyberpunk videoludico. Proprio per questo motivo, tuttavia, dispiace ancora di più riscontrare delle imperfezioni che forse si sarebbero potute evitare restando più a lungo in Early Access, invece di dover annaspare sfornando una patch dietro l'altra dopo l'uscita. Se siete disposti a chiudere un occhio, troverete comunque un'avventura nella quale immergervi pienamente.

Visto che ci siete, date anche uno sguardo alla pagina dei saldi di GOG, dove troverete più di 3500 offerte.