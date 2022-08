Half-Life 2: disponibile la total conversion Entropy : Zero 2 che mette nei panni dei combine

Entropy : Zero 2 è una total conversion per Half-Life 2 appena lanciata, che mette il giocatore nei panni di un manipolo di combine, incaricati di catturare la dottoressa Judith Mossman. Si tratta di un'opera di assoluto pregio, soprattutto perché completamente gratuita.

Tra le caratteristiche di Entropy : Zero 2 spiccano la revisione completa del sistema di combattimento, con nuovi effetti, nuovi nemici e nuove armi; la nuova campagna single player, formata da sette capitoli, per un'esperienza narrativa completa, con tanto di dialoghi doppiati; la revisione completa dell'intelligenza artificiale dei nemici, con l'aggiunta di alcune varianti a quelli originali, per dare maggiore varietà al tutto.

Tra le nuove armi vengono segnalate le granate Xen, che consumano nemici e oggetti, facendo però arrivare degli Xen a farci compagnia (per così dire).

Per scaricare Entropy : Zero 2 basta andare sulla sua pagina Steam e installarla. Naturalmente bisogna possedere una copia originale di Half-Life 2 per poterci giocare.

Come potete verificare, la scena dei modder ama ancora moltissimo Half-Life 2, nonostante Valve sia stata parecchio assente con il franchise, almeno fino al lancio di Half-Life: Alyx.