Paramount ha prodotto una cartuccia di Sonic 3 per Mega Drive per promuovere il film

Per promuovere il film Sonic 3 , Paramount ha scelto un sistema davvero simpatico, che piacerà moltissimo ai nostalgici che hanno vissuto l'epoca delle console a 16-bit. Cosa ha fatto? Ha creato una cartuccia del film per Sega Mega Drive , la console su cui praticamente Sonic è nato ed è prosperato (ci furono anche versioni per Master System, la console a 8-bit di Sega, ma non sottilizziamo). Da sottolineare che la cartuccia è perfettamente funzionante sull'hardware originale.

Un oggetto da collezione

L'artwork di copertina è stato modernizzato, ma per il resto è un gioco per Mega Drive vero e proprio, con tutti i crismi del caso. Di fatto è Sonic 3, con qualche ritocco.

Parlando proprio della copertina, la posizione dei personaggi è la stessa dell'originale. In più troviamo Knuckles, sullo sfondo, e Shadow, che si trova dove un tempo c'erano degli occhi. Il gioco stesso ha una sezione in cui i giocatori possono ascoltare dialoghi unici di tutti i personaggi, e c'è anche l'opzione di guardare quattro poster del film in stile 16 bit, tutto dopo essere stati salutati dall'iconica schermata di avvio.

La parte migliore della cartuccia è un minigioco in cui Sonic viene inseguito da Shadow su di una moto. Non si può vincere o perdere, ma se si inserisce un cheat storico di Sonic 3: "Su, Su, Giù, Giù, Su, Su, Su, Su," si sblocca una specie di annuncio che svela l'arrivo di un nuovo trailer per il 25 novembre, ossia la prossima settimana al momento di scrivere questa notizia.

Insomma, è indubbiamente un ottimo "gadget" per promuovere il film, che dà qualcosa a chi segue il personaggio dai suoi esordi. Peccato che le cartucce siano state prodotte in numero limitato, visto che soltanto in pochi le hanno ricevute. Chissà se saranno mai messe in vendita, per la gioia dei collezionisti.