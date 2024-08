Il trailer ufficiale di Sonic 3 - Il film ci mostra Shadow, una Akira Slide e non solo

Come già sappiamo, ci sarà modo di vedere in azione per la prima volta (nella saga cinematografica si intende) Shadow the Hedgehog , che in originale sarà doppiato da Keanu Reeves.

Il trailer di Sonic 3 - Il film

Il filmato di presentazione della pellicola di Paramount e di SEGA si apre con Sonic che corre e con il protagonista umano - Tom - che gli dice "Sonic, hai finalmente trovato la tua famiglia. So che non è stato sempre facile, ma tu non hai cambiato chi sei, qui." Sonic replica "già, nei miei polmoni", con la tipica comicità della pellicola.

I toni però poi cambiano e vediamo che Shadow si risveglia e il "team Sonic" è pronto all'azione per risolvere la situazione. Viene spiegato che Shadow non è troppo diverso da Sonic, ma non ha trovato la propria famiglia, al contrario ha vissuto perdite e sofferenza. Chiaramente starà ai nostri protagonisti cambiare l'animo di Shadow e renderlo uno dei buoni, alla fine. A questo giro, però, avranno bisogno anche dell'aiuto del Dottor Eggman.

Nel filmato vediamo anche Shadow che guida una moto ed esegue una necessaria Akira Slide (supponiamo sia illegale non fare questo tipo di riferimento se hai una scena di una moto).

Ricordiamo che il film sarà disponibile dal primo gennaio 2025 in Italia. Vi lasciamo poi al trailer di Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings che annuncia l'anime in tre parti