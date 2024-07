Il trailer di Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings annuncia l'anime in tre parti

Nel trailer vediamo Shadow in compagnia di una ragazza: a quanto pare il riccio antropomorfo sta lavorando con suo nonno per trovare una cura alla sua malattia, ma le cose non procedono come si sperava e a un certo punto irrompe sulla scena un minaccioso androide .

La miniserie animata fungerà da introduzione ai personaggi e all'ambientazione che troveremo nel gioco, dunque immaginiamo che farà il proprio debutto in concomitanza con il lancio di Sonic x Shadow Generations, sebbene non sia ancora stata confermata una data di uscita .

Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings è stato annunciato con un trailer durante l'Anime Expo: si tratta di un anime in tre parti prodotto da SEGA per promuovere il lancio di Sonic x Shadow Generations.

C'è anche il poster

Contestualmente alla pubblicazione del trailer, è spuntata in rete anche una prima immagine del poster di Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings, che presenta uno stile grafico senza dubbio distante da quello a cui sono abituati i tantissimi fan della serie SEGA.

In uscita il 25 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Sonic x Shadow Generations vedrà il personaggio di Shadow protagonista di un'avventura inedita in cui vedremo il personaggio dar fondo a tutte le sue straordinarie abilità.

Di certo la produzione di uno special animato lascia intendere la volontà di SEGA di puntare in maniera convinta su questo gioco e su Shadow in particolare, nel tentativo di consolidarlo come qualcosa di più di una figura secondaria.