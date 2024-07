Fallout 76 potrebbe ricevere presto una funzionalità molto richiesta dagli utenti

Non è tutto, ad ogni modo: scavando nel codice è stato possibile individuare anche una serie di icone a tema e ciò lascia intendere che questa funzionalità potrà vantare un certo grado di complessità , anziché limitarsi a essere un'implementazione banale.

Nello specifico, stando alle rilevazioni dei dataminer questo aspetto di Fallout 76 sarebbe ormai completo e pronto a essere lanciato attraverso un aggiornamento, o almeno è ciò che indica un sistema di tutorial per animali domestici che dovrebbe trovare posto a breve nel gioco.

Teoricamente non si tratterebbe di una novità per il gioco, nel senso che Bethesda stava lavorando per implementarla nel corso del 2021 , ma ha poi accantonato l'idea per qualche motivo. Ebbene, a quanto pare non del tutto: il codice del gioco sembra rivelare che da quel punto di vista sono stati fatti molti progressi.

Stando a quanto riportato da alcuni dataminer, a breve Fallout 76 potrebbe ricevere una funzionalità molto richiesta , ovverosia la possibilità di affrontare l'avventura insieme a un compagno a quattro zampe, proprio come accadeva in Fallout 4.

Anche questo merito della serie Amazon?

Come sappiamo, la serie Amazon di Fallout ha riscosso un enorme successo e ha spinto in maniera decisa le vendite e la popolarità di tutti gli episodi della serie Bethesda, facendo in modo che quest'ultima tornasse a concentrarsi sul supporto dei vari capitoli.

Non è dunque un caso che nei giorni scorsi una patch di Fallout 76 abbia introdotto i 60 fps la risoluzione aumentata su PS5 e Xbox Series X|S, né che lo stesso tipo di attenzioni sia stato rivolto in precedenza a Fallout 4.

Naturalmente, a questo punto tutti gli utenti guardano con trepidazione all'uscita di Fallout 5, che però pare non subirà alcun tipo di accelerazione rispetto ai piani già stabiliti, che vedono i team attualmente al lavoro su The Elder Scrolls 6.