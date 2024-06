Quando uscirà Fallout 5? Todd Howard spiega cosa pensa Bethesda dell'attesa per il nuovo capitolo

"Per quanto riguarda altri giochi di Fallout nel futuro, ovviamente non posso parlarne nel dettaglio ora, ma direi che, in un certo senso, non sentiamo il bisogno di dover affrettarne l'uscita ", ha detto Howard al riguardo.

Nonostante in precedenza fosse emersa l'idea di Microsoft di voler velocizzare un po' i tempi per lanciare un nuovo capitolo maggiore della serie, specialmente dopo aver visto il grande successo riscosso dalla serie TV che ha portato a un'accelerazione nelle vendite di giochi "vecchi" come Fallout 4 e addirittura Fallout 3, pare che il sentimento non sia più di tanto condiviso da Bethesda.

La recente intervista a Todd Howard da parte dello youtuber MrMattyPlays ha toccato anche l'argomento Fallout 5 , con il capo di Bethesda che ha riferito quale sia l'attuale sentimento all'interno dello studio sul nuovo capitolo, di fatto sostenendo che non c'è fretta per farlo uscire .

Todd Howard vuole fare le cose con calma per Fallout 5

Il capo di Bethesda sembra dunque non voler affrettare i tempi, in quanto si tratta di giochi che richiedono molto tempo per essere fatti nel migliore dei modi.

Il "Cavaliere Titus" nella serie TV di Fallout

"Vogliamo che sia fatto bene e che tutto quello che facciamo per queste serie in termini di novità, per Elder Scrolls o Fallout o anche Starfield, rappresentino momenti significativi per tutti coloro che amano questi franchise".

Sembra insomma che Bethesda non abbia alcuna fretta di lavorare su Fallout 5 e farlo uscire il prima possibile, nonostante la possibilità di sfruttare il successo della serie TV su Amazon Prime Video. Anzi, proprio riguardo questa, secondo Howard potrebbe addirittura aiutare a compensare la lunga attesa.

"Al momento, la serie TV di Fallout può coprire una certa nicchia per quanto riguarda la narrazione e il franchise in questione", ha detto Howard, il quale ha anche aggiunto "non penso sia male che le persone sentano la mancanza di qualcosa, comunque", facendo capire che il desiderio di un nuovo capitolo può essere un elemento positivo e non deve necessariamente spingere a forzare i tempi sullo sviluppo.

Dalle parole di Howard non sembra trasparire la volontà di affidare i lavori su Fallout 5 a qualche altro team che non sia Bethesda, nonostante in molti desiderino a questo punto una soluzione simile a quella che ha portato alla creazione di Fallout: New Vegas, quando il franchise venne affidato a Obsidian.

Se si dovessero attendere i tempi di Bethesda Softworks, tuttavia, ci sarebbe da attendere ancora diversi anni, considerando che il team ora si trova al lavoro su The Elder Scrolls 6 e questo potrebbe protrarsi ancora a lungo, prima di passare al franchise in questione.